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اليوم.. أولى جلسات محاكمة شاب "وقف عاريا" ببلكونة شقته فى نهار رمضان

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اليوم.. أولى جلسات محاكمة شاب "وقف عاريا" ببلكونة شقته فى نهار رمضان اليوم.. أولى جلسات محاكمة شاب "وقف عاريا" ببلكونة شقته فى نهار رمضان
تنظر محكمة جنح حدائق القبة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة شاب وقف عاريا ببلكونة شقته أثناء نهار رمضان، بتهمة ارتكاب فعل فاضح فى الطريق العام.

أنكر المتهم أمام المستشار عبد الرحمن شتلة، ارتكابه للواقعة، مؤكدا أنه أحيانا يقف فى بلكونة شقته مرتديا "شورت وفانلة"، بسبب حرارة الجو خاصة أنه فى شقته، بينما أنكر وقوفه عاريا، ومجردا من ملابسه داخل البلكونة ومعاكسة جيرانه، مشيرا إلى أنه لا يسمح لنفسه بمعاكسة جيرانه فى منطقة شعبية.
>تلقى قسم شرطة حدائق القبة، بلاغات من المارة وسكان العقارات، أفادوا فيه بتضررهم من ظهور شاب عاريا تماما من ملابسه، واقفا داخل بلكونة شقته، ووأضاف جيران المتهم، أنه دائم الوقوف عاريا داخل بلكونة شقته، ولا يستطيعون الوقوف فى البلكونات أو فتح الشبابيك بسبب ما يفعله، وأنهم اشتكوا لأسرته أكثر من مرة، وكل مرة كانوا يعتذروا لنا لكن الأمر كان يتكرر وتطور إلى المعاكسات والتحرش بهم، ما دفعهم إلى تحرير محاضر ضده.

تم القبض على المتهم، وإحالته للنيابة التى قررت حبسه وإحالته للمحاكمة، وكشفت تحقيقات محمد أنور وكيل أول نيابة حدائق القبة، أن المتهم دائم الظهور عاريا ببلكونة شقته، وأكدت التحريات صحة الواقعة وأن المتهم لا يعانى من أى اهتزاز نفسى ومدرك لأفعاله.


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