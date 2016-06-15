181 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 10.6 مليون طن فى أربعة أيام

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن قناة السويس شهدت عبور 181 سفينة بحمولة 10.6 مليون طن، خلال الأربعة أيام الماضية من السبت وحتى أمس الثلاثاء، حيث شهدت من اتجاه الشمال عبور 92 سفينة بحمولة 5.2 مليون طن، ومن الجنوب عبور 89 سفينة بحمولة 5.4 مليون طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم السبت شهد عبور 46 سفينة بحمولة 2 مليون و600 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 19 سفينة بحمولة، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات AL NASRIYAH التابعة لجزر المارشال ومتجهة إلى السعودية بحمولة 159 ألف طن قادمة من إسبانيا، وعبرت 27 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و700 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البنمية CIARA MSC لهونج كونج بحمولة 164 طن .

وأشارت التقارير إلى أن قناة السويس شهدت، أمس الأحد، عبور 53 سفينة، بحمولة 3 مليون و100 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 29 سفينة بحمولة مليون و800 ألف طن.

وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنمركية MARCHEN MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى سنغافورا، فيما عبرت 24 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة" بحمولة مليون و300 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات STARLIGHT VENTURE التابعة لهونج كونج بحمولة 164 ألف طن.

وأكدت التقارير أن القناة شهدت يوم الاثنين عبور 29 سفينة بحمولة مليون و700 ألف طن، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 13 سفينة بحمولة 700 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية ELLY MAERSKبحمولة 171 ألف طن قادمة من فرنسا ومتجهة إلى سريلانكا، فيما عبرت من الجنوب 16 سفينة بحمولة مليون طن وكانت أكبر حمولة بحمولة 196 الف طنMSC ZOEمن نصيب سفينة الحاويات البنمية.

كما عبرت قناة السويس أمس الثلاثاء، 53 سفينة بحمولة 3 ملايين و200 ألف طن سفن حاويات وناقلات بترول من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور 31 سفينة بحمولة مليون و800 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MAJESTIC MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من روتردام ومتجهة إلى سنغافورا، وعبرت 22 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة" بحمولة مليون و400 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة ناقلة البترول التى ترفع علم جزر المارشال ORTHIS بحمولة 164 ألف طن.

عبور 53 سفينة قناة السويس بحمولة 3.2 مليون طن من الاتجاهين

>