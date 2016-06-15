تجديد حبس موظف ورئيس جمعية أهلية لتقاضيهما رشوة من مزارع بالإسماعيلية

أمر قاضى التحقيق تجديد حبس موظف ورئيس جمعية أهلية لطلبه رشوة من مزارع لتخليص نقل قطعة أرض بالإسماعيلية ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

كان اللواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقى بلاغا من محمد. م. ع، 34 سنة، عامل زراعى ومقيم كفر الشيخ، ضد كل من "هانى. ا. م" موظف بالمراقبة العامة لجمعيات شباب الخريجين بالإسماعيلية و"عادل. ع. ع" رئيس جمعية لشباب الخريجين بالإسماعيلية لطلبهما خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات نقل ملف قطعة أرض ملكه مساحتها "خمسة أفدنة" التابعة لشباب الخريجين من المراقبة العامة بالإسماعيلية للمراقبة العامة ببورسعيد.

أكدت تحريات ضباط فرع الإدارة بالقناة وسيناء، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، صحة البلاغ، وتبين قيام المتهم "هانى. ا. م" 40 سنة، مدير التوطين بالمراقبة العامة لشباب الخريجين بالإسماعيلية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومقيم الإسماعيلية باستغلال موقعه الوظيفى وطلبه من الشاكى مبلغ "خمسة آلاف جنيه" على سبيل الرشوة بوساطة المتحرى عنه الثانى "عادل. ع. ع" 53 حاصل على دبلوم تجارة رئيس مجلس إدارة جمعية لشباب الخريجين بالإسماعيلية ومقيم الإسماعيلية مقابل تسهيل الإجراءات ونقل ملف الملكية من المراقبة العامة بالإسماعيلية للمراقبة العامة ببورسعيد لقطعة أرض ملحق بها منزل والكائنة بزمام جمعية القدس بدائرة قسم الجنوب ببورسعيد.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمساعدات الفنية تم رصد وتسجيل عدة محادثات هاتفية ولقاءات بين المبلغين والمتحرى عنهما اعترفا فيها بالواقعة تفصيلاً وأصرا على طلب مبلغ الرشـوة.

وتمكن المقدم محمد حامد من ضبط المتهم الأول متلبساً بتقاضى مبلغ خمسة آلاف جنيه فى شارع الجامعة القديمة دائرة قسم أول الإسماعيلية، وبمناقشته أقر تفصيلاً بالواقعة على النحو الوارد بالتحريات والتسجيلات وفى وقت لاحق تم ضبط المتهم الثانى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأرسل المتهمين إلى النيابة للتحقيق التى أمرت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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