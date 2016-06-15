ضبط محل غير مرخص لبيع قطع غيار السيارات بالقاهرة

ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة من ضبط 3 آلاف قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر، ومغشوشة داخل محل غير مرخص، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لمباحث التموين والتجارة تفيد بقيام صاحب محل غير مرخص لتجارة قطع غيار السيارات، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من قطع غيار السيارات والمقلدة لكبرى الماركات ذات المنشأ الأجنبى الخالية من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها "مجهولة المصدر" لطرحها للبيع للجمهور، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بهدف تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وعلى الفور داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحل المتحرى عنها، أسفرت عن ضبط مديره المسئول وضبط 3 آلاف و493 قطعة غيار سيارات مغشوشة ومقلدة العلامات التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.