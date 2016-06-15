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اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين بحرق كنيسة العذراء فى كرداسة

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اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين بحرق كنيسة العذراء فى كرداسة اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين بحرق كنيسة العذراء فى كرداسة
تستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء جلسة إعادة محاكمة 3 متهمين صادر ضدهم حكم غيابى بالسجن المؤبد والغرامة 20 ألف جنيه، لاتهامهم فى القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة بالاشتراك مع آخرين فى اقتحام وحرق كنيسة العذراء مريم بكفر حكيم فى مركز كرداسة.

وكانت المحكمة قد أصدرت قرارها بالجلسة السابقة بضبط وإحضار الخبير الفنى لعدم إيداعه التقرير المطلوب منه فى ميعاده.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين، وعبد الرحمن صفوت، وبسكرتارية أحمد صبحى.

والمتهمون هم: محمد عادل القهاوى، وشعيب عادلى أبو شكر ومصطفى عبده عبد الواحد.

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