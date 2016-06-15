ضبط 514 كيلو لحوم وكبدة غير صالحة للاستخدام الأدمى فى القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 514 كيلو لحوم وكبد فاسدة داخل ثلاجة لحفظ المواد الغذائية فى القليوبية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطاراً من اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية بالواقعة.

ودلت تحريات المباحث إلى أن معلومات وردت لضباط مباحث التموين بالمديرية، مفادها قيام "على م" 33 سنة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ اللحوم بدائرة مركز الخانكة ومقيم بالقلج دائرة مركز الخانكة بتخزين كميات من الاسماك واللحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الأدمى، وأعاد طرحها بالأسواق، ما يعد غشاً تجارياً ويمثل ضرراً بالغاً على صحة جمهور المستهلكين.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط 23 كرتونة كلاوى بإجمالى وزن 322 كجم منتهية الصلاحية، و15 كرتونة كبدة باجمالى وزن 192 كجم منتهية الصلاحية باجمالى مضبوطات 514 كجم.

وورد تقرير الطب البيطرى يفيد بأن جميع المضبوطات منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الأدمى، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11245 جنح مركز الخانكة لسنة 2016، وجارى العرض على النيابة.

ضبط 5 أطنان أرز تموينى داخل مخزن بالقليوبية لإعادة طرحها فى الأسواق

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