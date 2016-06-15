أستاذ جهاز هضمى: النساء أكثر عرضة للإصابة بالإمساك

الإمساك أنواع، حسبما يوضح الدكتور أحمد مراد هاشم أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بطب قصر العينى، مؤكدا أنه يلازم فئات مرضية بعينها، منها السيدات أو الفتيات.

وقال الدكتور أحمد مراد هاشم إن النساء الأكثر عرضة للإصابة بالنوع البسيط العابر من الإمساك، نظرا لتغيراتهن النفسية، وزيادة حدة التوتر لديهن، وعاطفتهن المتقلبة.

وحسب تصنيف الدكتور أحمد مراد هاشم، فالإمساك له الكثير من النوعيات، ولكل نوع سمة مميزة، فالعادى أو البسيط العابر الذى ذكرناه سابقا ويصيب القتيات بشكل خاص، هو النوع الذى يأتى بغتتة ولا يستمر طويلا.

وأوضح أستاذ الجهاز الهضمى والكبد النوعين الباقيين تفصيلا، فالإمساك المزمن هو الذى يباغت صاحبه بين الحين والآخر، فبين كل فترة وأخرى يصيب الشخص إمساك يطلق عليه مزمن، أما النوع الثالث وهو الذى يحمل نوعا لمحة من الخطورة عن بقية الأنواع، فهو النوع الشرس الحاد، والذى يظل ملازما لصاحبه فترة طويلة وبعنف لا يمكنه خلالها التبرز ويظل يعانى منه معاناة شديدة وغير جيدة، تؤرقه للغاية، ويظل مستمرا وملازما للمريض حد الوصول إلى الإصابة بمشكلات خطيرة فجأة منها الانسدادات الخطيرة.

ونصح أستاذ الجهاز الهضمى باكتشاف النوع الذى يعانيه المريض إذا كانت تقابله صعوبات فى التبرز، ولم يتم علاجها بعلاجات مؤقتة مؤكدا أن عليه أن يستشير الطبيب المختص.

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