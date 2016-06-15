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"التموين" تغلق باب توريد القمح اليوم..ومصدر:الكمية الموردة قاربت5ملايين طن

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"التموين" تغلق باب توريد القمح اليوم..ومصدر:الكمية الموردة قاربت5ملايين طن "التموين" تغلق باب توريد القمح اليوم..ومصدر:الكمية الموردة قاربت5ملايين طن
تغلق وزارة والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، باب توريد محصول القمح المحلى، وتعلن الوزارة اليوم عن الكميات التى تم استلامها حتى تم إغلاق باب التوريد، والتى قاربت على الـ5 ملايين طن، حسب مصدر بالوزراة.

وتستلم وزارة التموين كميات القمح من خلال لجنة مشكلة من وزارتى الزراعة والتموين وممثل من الجهة المسوقة للقمح، ويرأسها ممثل من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أمام كل شونة لتخزين القمح، ولا يوجد أى دخول للقمح المستورد على المحلى خلال عملية التخزين، وفقاً لتصريحات مصدر مسئول بالوزارة.

وأشار المصدر إلى أن عمليات التخزين تتم فى شون ترابية وأسمنتية على السواء، وأن الوزارة قاربت على استلام 105 شونة أسمنتية من "بلوم برج" مجهزة لتخزين القمح ، وفقاً للمواصفات القياسية للتخزين، والتى تمنع تعرض المحصول للفقد، والذى يصل إلى 30? من إجمالى الكميات عند تخزينه فى شون ترابية.

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