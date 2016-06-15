"الصيادلة" تطالب البرلمان بقانون يلزم الشركات باسترجاع الأدوية منتهية الصلاحية

قال الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، والمتحدث الرسمى باسم النقابة، إن النقابة خاطبت للجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب لعمل مشروع قانون، أو استحداث مادة فى قانون مزاولة مهنة الصيدلة، لإلزام شركات الأدوية باستعادة الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، مشيرا إلى أن أعضاء لجنة الصحة أبدوا تفهمهم وسعادتهم بتلك الخطوة.

وأضاف أبو دومة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركة الأدوية لابد أن تلتزم باسترجاع أدويتها منتهية الصلاحية، لافتا إلى أن النقابة توجهت لوزارة الصحة عدة مرات لإصدار قرار مكمل وتفصيلى للقرار رقم 499 لسنة 2012، لإلتزام الشركات بتنفيذه كاملا، مضيفا:"ونتوقع قريبا أن يصدر قرار إعلاء لدولة القانون لإلزام الشركات باسترجاع أدويتها منتهية الصلاحية".

وأكد المتحدث باسم نقابة الصيادلة، أن النقابة عازمة على تطبيق القرار رقم 499 بشقيه زيادة هامش ربح الصيادلة، وعلاج قاطع لمشكلة الأدوية منتهية الصلاحية.

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