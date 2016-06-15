نائب بشبرا الخيمة يقدم طلب إحاطة لوزير الإسكان حول الصرف الصحى بالدائرة

أكد المهندس محمود عطية عضو مجلس النواب عن دائرة حى غرب شبرا الخيمة، أنه تقدم بطلب إحاطة عاجل إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن أزمة طفح الصرف الصحى بمنطقة أم بيومى بشبرا الخيمة نظرا لتأزم المشكلة ومعاناة الأهالى اليومية بما يعيق مصالحهم.

وأشار عطية إلى أنه طالب بسرعة التحرك وعمل اللازم لإنهاء الأزمة والانتهاء من أعمال شبكة الصرف الصحى الجديدة ومحطة الرفع الخاصة بها.

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