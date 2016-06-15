ننشر بالأسماء والصور أوائل الشهادة الإعدادية ببورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أسماء أوائل الشهادة الإعدادية ببورسعيد ، والتى جاءت كالتالى :

المركز الأول الطالب على محمد رفاعى أبوبكر يوسف مدرسة سانت مارى الخاصة بمجموع 298 درجة ، والثانى الطالبة إرينى جمال جاد عبد الله جاد مدرسة بورسعيد المتكاملة للغات 297،5 درجة وجاءت فى المركز الثالث الطالبة ياسمين إيهاب عادل عبد البصير مدرسة بورفؤاد الإعدادية بنات 297،5 درجة ،والرابع همس حسن يوسف الزرو مدرسة بورسعيد الرسمية للغات 297،5 درجة وفى المركز الخامس جاءت الطالبة آية رضا محمد السيد الجوهرى مدرسة الراهبات الفنسيسكان 297 درجة ، والسادسة تسنيم السعيد فاروق إبراهيم مدرسة القناة الإعدادية بنات 297 درجة ، وفى المركز السابع سارة حمدى عبد المعطى عبدالله أبوطالب مدرسة القناة الإعدادية بنات 297 درجة ،والثامنة ألاء حمدى إسماعيل حويلة بورسعيد الرسمية للغات 297 درجة ،والتاسعة سما ناجى محمد راغب مدرسة الزهور الإعدادية بنات 297 درجة ، وجاءت فى المركز العاشرالطالبة ريم وائل حسين طنطاوى مدرسة القناة الإعدادية بنات 297 درجة.

ومن جانبه أجرى محافظ بورسعيد إتصالا بالحاصل على المركز الأول وهنأ أسرته بالتفوق، كما أجرى إتصالا بالطالبة الحاصلة على المركز الثالث وأشاد بالمجهود المبذول، مؤكدا أن العام القادم سوف يشهد طفرة فى المنظومة التعليمية وإجراءات صارمة ضد مراكز الدروس الخصوصية وأخرى حيال الطلاب الغير منتظمين بتلقى العلم داخل المدرسة التى تربى وتعلم لتأهيل شباب قادر على العطاء .

http://www.youm7.com/story/2016/6/15/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-70-/2762262

>محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70%