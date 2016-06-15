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شاهد.. نفايات طبية خطرة فى شوارع إدفو بأسوان تهدد بكارثة صحية

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شاهد.. نفايات طبية خطرة فى شوارع إدفو بأسوان تهدد بكارثة صحية شاهد.. نفايات طبية خطرة فى شوارع إدفو بأسوان تهدد بكارثة صحية
حذر أهالى مدينة إدفو شمال أسوان، من وقوع كارثة صحية كبرى، نتيجة انتشار النفايات الطبية الخطرة ومخلفات معامل التحاليل فى شوارع المدينة وبالقرب من صناديق القمامة، خاصة بعد ظهور دماء داخل جدران غرفة الغسيل الكلوى بمستشفى إدفو العام.

وقال قرشى الزناتى، أحد أهالى مدينة إدفو، لـ"اليوم السابع"، إن انتشار هذه المخلفات الطبية الخطرة ناتج من أحد المعامل الخاصة بشارع 23 يوليو بمدينة إدفو، وذلك عن طريق التخلص منها بإلقائها فى صناديق القمامة العامة الموجودة فى الشوارع وسط المناطق السكانية، التى قد يعبث بها الأطفال وتؤدى إلى انتشار الأوبئة ونقل العدوى.

من جانبه، أوضح محمد أبازيد، أحد أهالى مدينة إدفو، أن انتشار النفايات الطبية فى الشوارع ليس قاصراً على شارع 23 يوليو فقط، لكن المشكلة تم رصدها فى شارع صلاح سالم أمام المدرسة الثانوية الصناعية، وبالميدان القبلى لمدينة إدفو، وغيرها من المواقع التى تشهد انتشاراً للنفايات الطبية الخطرة الناتجة من مخلفات مستشفيى إدفو العام وحميات إدفو.

نفايات طبية خطرة (1)

نفايات طبية خطرة (2)

نفايات طبية خطرة (3)

نفايات طبية خطرة (4)

بالصور.. الدماء تلطخ حوائط غرفة الغسيل الكلوى بمستشفى إدفو العام
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