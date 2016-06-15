محافظ جدة يدشن تطبيق «هنا خيركم».. اليوم

الأمير مشعل بن ماجد

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة في مقر محافظة جدة، اليوم الاربعاء التطبيق الالكتروني "هنا خيركم" الذي تقدمه جمعية خيركم كأحد مشروعاتها النوعية بهدف ربط المجتمع بالقرآن الكريم.

وقال رئيس خيركم م. عبدالعزيز حنفي ان تدشين سموه لهذا المشروع يأتي في إطار اهتمامه المتواصل ورعايته المستمرة لبرامج ومشروعات الجمعية، الأمر الذي كان له الأثر الأكبر فيما حققته خيركم من نجاحات وتميز، مؤكداً أن ما تحظى به الجمعية من رعاية واهتمام ولاة الأمر، أمر غير مستغرب لأنه منهج رسمه مؤسس هذه البلاد الطاهرة الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - وسار على نهجه أبناؤه الكرام ،وخاصة ما يتعلق بخدمة كتاب الله وسنة نبيه الكريم، مشيراً إلى أن خيركم تجد كل الدعم والاهتمام من ولاة الأمر.

وأوضح م . عبدالعزيز حنفي أن تطبيق هنا خيركم هو أحد مشروعات الجمعية الالكترونية التي يتجسد فيها استثمار التقنية الحديثة لخدمة القرآن الكريم. وأضاف أن التطبيق يمثل دليلاً جغرافياً ذكياً يحقق رسالة خيركم المتمثلة في ربط المجتمع بالقرآن، حيث يمكن هذا التطبيق جميع مستخدميه من معرفة حلقات تحفيظ القرآن المعتمدة رسمياً في محافظة جدة والمراكز التابعة لها، وكذلك الدور النسائية والمجمعات القرآنية وحلقات غير الناطقين باللغة العربية والمقارئ القرآنية وحلقات الكبار وحلقات ذوي الاحتياجات الخاصة، ويسهل التطبيق الوصول إليها بحسب الحي والشارع حيث يمكن لمستخدمه معرفة أقرب حلقة أو دار أو مقرأة من منزله أو موقعه. كما يساعد التطبيق في الوصول إلى مراكز الجمعية الإدارية سواء في قسم الرجال أو النساء، إضافة إلى احتواء التطبيق على جميع أرقام وبيانات التواصل الهاتفي والالكتروني.