أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الخطوط السعودية تستعرض مستجدات برنامج التحول

Google+ Print

عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية أمس اجتماعه رقم (2/55) برئاسة وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية سليمان بن عبد الله الحمدان، بحضور أعضاء المجلس، في مبنى الإدارة العامة للخطوط بمدينة جدة.

واستهل الاجتماع باستعراض مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية م. صالح بن ناصر الجاسر توصيات الاجتماع السابق لمجلس الإدارة، وتقديم عرض مرئي عن الأداء التشغيلي للمؤسسة من شهر يناير وحتى شهر مايو 2016م.

ثم قدم رؤساء اللجان المنبثقة من المجلس آخر مستجدات أنشطة لجانهم.

وأشاد الحمدان بنتائج أعمال اللجان، منوهاً بالجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجان الفرعية التي تسعى إلى تحقيق أهداف المؤسسة الاستراتيجية وخططها.

كما تم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي عن آخر مستجدات برنامج التحول واستعراض المبادرات والمشروعات الجاري العمل عليها في البرنامج التي من أهم محاورها زيادة عدد طائرات أسطول المؤسسة وتحسين الخدمات المقدمة للضيوف المسافرين، وجرى استعراض الدراسة الخاصة بالخطة الاستراتيجية للشبكة المقدمة من إحدى بيوت الخبرة ومقارنتها مع شركات الطيران المماثلة، إضافة إلى تقديم عرض مرئي عن آخر مستجدات مبادرة إنشاء شركة "طيران أديل" وكذلك آخر مستجدات هيكلة المؤسسة (الشركة القابضة) واستعراض ومناقشة الدراسة المقدمة من إحدى بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال.

وفي سياق متصل، أكد وزير النقل أن قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بالفصل التام بين مسؤوليات الهيئة العامة للطيران المدني كجهة تشريعية مستقلة وبين مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية من شأنه أن يخدم قطاع النقل الجوي في المملكة ويعزز دور الهيئة للوقوف على مسافة واحدة بين جميع الناقلات ويفعل دورها كجهة تشريعية مستقلة.

وأشار إلى أن القرار الحكيم يعكس حرص القيادة على دعم قطاع الطيران في المملكة والنهوض به لتحقيق الريادة في هذا القطاع.

وأضاف الحمدان أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على تعزيز دورها الرقابي والتشريعي من خلال إقرار العديد من التشريعات والأنظمة التي ستسهم في تحقيق مزيداً من التنظيم والمرونة في القطاع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية