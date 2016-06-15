الخطوط السعودية تستعرض مستجدات برنامج التحول

عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية أمس اجتماعه رقم (2/55) برئاسة وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية سليمان بن عبد الله الحمدان، بحضور أعضاء المجلس، في مبنى الإدارة العامة للخطوط بمدينة جدة.

واستهل الاجتماع باستعراض مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية م. صالح بن ناصر الجاسر توصيات الاجتماع السابق لمجلس الإدارة، وتقديم عرض مرئي عن الأداء التشغيلي للمؤسسة من شهر يناير وحتى شهر مايو 2016م.

ثم قدم رؤساء اللجان المنبثقة من المجلس آخر مستجدات أنشطة لجانهم.

وأشاد الحمدان بنتائج أعمال اللجان، منوهاً بالجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجان الفرعية التي تسعى إلى تحقيق أهداف المؤسسة الاستراتيجية وخططها.

كما تم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي عن آخر مستجدات برنامج التحول واستعراض المبادرات والمشروعات الجاري العمل عليها في البرنامج التي من أهم محاورها زيادة عدد طائرات أسطول المؤسسة وتحسين الخدمات المقدمة للضيوف المسافرين، وجرى استعراض الدراسة الخاصة بالخطة الاستراتيجية للشبكة المقدمة من إحدى بيوت الخبرة ومقارنتها مع شركات الطيران المماثلة، إضافة إلى تقديم عرض مرئي عن آخر مستجدات مبادرة إنشاء شركة "طيران أديل" وكذلك آخر مستجدات هيكلة المؤسسة (الشركة القابضة) واستعراض ومناقشة الدراسة المقدمة من إحدى بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال.

وفي سياق متصل، أكد وزير النقل أن قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بالفصل التام بين مسؤوليات الهيئة العامة للطيران المدني كجهة تشريعية مستقلة وبين مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية من شأنه أن يخدم قطاع النقل الجوي في المملكة ويعزز دور الهيئة للوقوف على مسافة واحدة بين جميع الناقلات ويفعل دورها كجهة تشريعية مستقلة.

وأشار إلى أن القرار الحكيم يعكس حرص القيادة على دعم قطاع الطيران في المملكة والنهوض به لتحقيق الريادة في هذا القطاع.

وأضاف الحمدان أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على تعزيز دورها الرقابي والتشريعي من خلال إقرار العديد من التشريعات والأنظمة التي ستسهم في تحقيق مزيداً من التنظيم والمرونة في القطاع.