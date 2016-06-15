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هيا الشعيبي : لماذا لا يقال عن ميريام فارس طقاقة؟

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الثلاثاء 14-06-2016 21:10

أطلت الفنانة هيا الشعبي مع داوود الشريان في برنامجه "الشريان" الذي يذاع يومياً في شهر رمضان عبر قناة MBC، وأكدت أنها لم تقصد أحلام أو غيرها في الحلقة التي أطلت فيها مع ناصر القصبي في برنامجه "سيلفي 2"، وقالت " لم اقصد أحلام أو غيرها. وكثيرات هن الفنانات اللواتي يملكن طائرات خاصة. وانا شخصياً سافرت مع فنانة تملك طائرة خاصة".

وتابعت هيا الشعيبي"أنا لا أحب ان تقال كلمة طقاقة على الفنانة الشعبية . ايشمعنى لا يقال عن ميريام فارس أو غيرها من الفنانات اللواتي يغنين في الأعراس طقاقات؟"

 

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