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بالصور: ليدي غاغا تبكي ضحايا أورلاندو

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الثلاثاء 14-06-2016 21:12

شاركت النجمة العالمية ليدي غاغا Lady Gaga في المسيرة التي أقيمت يوم أمس الاثنين في لوس انجلوس للتضامن مع ضحايا حادثة اورلاندو.

وغنت النجمة في المناسبة ذاكرة أسماء الضحايا، كما تأثرت كثيراً وبكت وقالت في كلمة لها :"هذا هجوم على الإنسانية نفسها ، وهجوم على الجميع، هذه الليلة، أورلاندو ، نحن متحدون معك ".

وكانت غاغا قد كتبت على أحد صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي :"'تجاهلوا الأصوات التي تهدف إلى أن تفرق بيننا، فالتفرقة تؤدي إلى مزيد من العنف بين الناس، يجب علينا أن نتحد كبشر، فنحن جميعاً سواسية ".

يذكر أن حادثة اورلاندو نفذها مسلح يبلغ من العمر 26 عاماً، حيث قام بقتل 50 شخصاً وجرح 53 آخرين في نادي ليلي في مدينة أورلاندو في فلوريدا .

 

 

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