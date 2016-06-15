بالفيديو: ميريهان حسين تقلد اليسا وهيفاء وأصالة وترفض مقارنتها بهذه المذيعة

قدمت الفنانة الشابة ميريهان حسين فاصلا ًغنائياً لتقليد ثلاث مطربات هن إليسا واصالة وهيفاء وهبي، بعدما كشفت عن موهبتها الغنائية، و أبدعت بتقديم أغنية "رمضان جانا" بصوت وحركات المطربات الثلاثة، وفي الوقت نفسه أصدرت ميريهان توضيحاً للرد على اتهامها بتقليد المذيعة المثيرة للمتاعب ريهام سعيد ضمن أحداث مسلسل "الخانكة".

ميريهان حلت ضيفة على برنامج "الملاعب اليوم"، الذي يقدمه سيف زاهر وشاركها في الحلقة لاعب كرة القدم أحمد الشناوي بقناة الحياة، وأكدت أن موهبتها في تقليد نجمات التمثيل تمتد للمطربات، وقدمت أغنية "رمضان جانا" وطلبت من الجمهور معرفة من تقلد من نجمات الغناء وكن بالترتيب اليسا وهيفاء وهبي وأصالة.

كما أصدرت ميريهان بيانا عبر حسابها الرسمي بموقع إنستقرام للرد على تهمة تقليدها للمذيعة ريهام سعيد بمسلسل الخانكة، ونشرت صورة لها تضم شخصيتيها بمسلسلي "المغني" و"الخانكة" وقالت: يمكن عشان السنة دى فى رمضان أنا بعمل دورين شبه بعض، مذيعة عندها برنامج مهم و بتصور ريبورتاجات و بتعرض قضايا.

تابعت: تقريبا بعمل نفس الدور فى مسلسلين السنة دى الخانكة و المغنى وده السبب اللى خلاني لازم افرق فى تقديمى للشخصيتين من حيث الشكل و طريقة الكلام و الآداء بشكل عام لأن الشخصيتين تقريبا متشابهتين فى الاحداث .. الصورة اللى على اليمين دى نور فى مسلسل الخانكة ذات الصوت الهادئ و النظرات الثابتة و الثقة بالنفس، و الصورة اللى على الشمال دى جيهان الوكيل فى مسلسل المغنى ذات الإيقاع السريع و الاندفاع و التردد فى التصرفات..

واختتمت توضيحها قائلة: وأنا كان لازم اخلق فروق زى دى بين الشخصيتين وده ممكن يكون سبب جعل البعض يتصور انى بقلد الإعلامية ريهام سعيد مع إن الشخصية مختلفة تماما عن شخصية ريهام اللى بكن لها كل تقدير و احترام.

شاهد تقليد ميريهان لاليسا وهيفا واصالة