حوار في الجول - عمرو بركات: ليرس بوابتي للدوري الإسباني.. وأحمد حسن مثلي الأعلى

يضع عمرو بركات نجم مصر للمقاصة المنتقل حديثا إلى ليرس البلجيكي أهدافا أكبر في الاحتراف في أوروبا، ويستعين بأحمد حسن قائد منتخب مصر السابق لتحقيقها.

واتفق ليرس مع المقاصة على ضم بركات لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع بند يتيح للنادي البلجيكي ضمه بشكل نهائي.

ويتحدث بركات صاحب الـ24 عاما لـFilGoal.com عن أهدافه بعد الانتقال للعب في ليرس، وكيف سيعمل على التأقلم سريعا مع أجواء اللعب في أوروبا.

وكل ما يلي على لسان بركات لـFilGoal.com ..

"اعتبر ليرس محطة لتحقيق حلمي الأكبر باللعب في الدوري الإسباني، ولو قدر لي العودة إلى مصر سأعود إلى المقاصة وليس الأهلي أو الزمالك".

"المقاصة بيتي واللواء محمد عبد السلام بمثابة والدي، وعودتي ستكون لهذا البيت فقط بعد اتفاقي معاهم".

"عرض ليرس لم يكن الوحيد من خارج مصر ولكنني فضلته بعد محادثة هاتفية من ماجد سامي رئيس النادي، وأتمنى أن أحقق طموحه وأن ألعب دورا في عودة الفريق للدوري الممتاز".

"طموحي هو الاستمرار في رحلة الإحتراف لأطول فترة ممكنة من أجل الانضمام لمنتخب مصر، لأن الجهاز الفني للمنتخب يضع الاحتراف والاحتكاك الأوروبي وماينتج عنه من خبرات فى الاعتبار".

"وسمعت عن رغبة بعض الأندية المصرية في ضمي مثل الزمالك، ولكنني فضلت الانتظار على أمل وصول عرض للاحتراف وقد كان".

"صحيح أن أي شخص يتمنى أن يسير على نهج محمد صلاح ومحمد النني ولكن مثلي الأعلى هو العميد أحمد حسن، فهو استطاع المحافظة على النجاح لفترة طويلة في تركيا، واستطاع أن يصنع له اسما كبيرا هناك".

"أشكر إيهاب جلال مدربي الذي تحدث معي علي ضرورة الالتزام هناك، وتوقع لي النجاح وأكد لي على أن لدي مقومات النجاح. ولكن الأهم هو المحافظه علي نفسي بالالتزام والنوم مبكرا والجديه فى المران، وهذا اهم شيء فى أوروبا".

"واعتقد أنني سأنجح في التأقلم سريعا في أوروبا بهذه الطريقة".