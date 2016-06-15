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طاهر: سيناريو مباراة المصري لا يحدث إلا كل 50 عام.. وهذه رسالتي للاعبين

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طاهر: سيناريو مباراة المصري لا يحدث إلا كل 50 عام.. وهذه رسالتي للاعبين طاهر: سيناريو مباراة المصري لا يحدث إلا كل 50 عام.. وهذه رسالتي للاعبين

يؤمن محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي أن سيناريو الهزيمة التي تلقاها فريقه على يد المصري لا يحدث إلا كل 50 عاما مرة.

وكان الأهلي قد سقط أمام المصري يوم الاثنين في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 24 من الدوري المصري بثلاثة أهداف لهدفين.

وتحدث محمود طاهر قائلا:"كان هناك سوء حظ غير عادي يقابل الأهلي خلال المباراة".

وأضاف رئيس الأهلي"كان لدينا ثلاثة فرص لتسجيل الأهداف ولكن الكرة ارتطمت بالعارضة خلالهم وهو ما منعنا من التعادل رغم تهديدنا المباشر لمرمى الخصم حتى نهاية المباراة".

وأكمل حديثه موجها رسالة للاعبي الأهلي"أنتم قادرون على تجاوز تلك الهزيمة وما حدث خلالها في المباريات المقبلة".

وأتم"كما أنني أكدت للجهاز الفني دعمنا الكامل ومساندتنا له ونثق في الفوز بلقب الدوري".

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بفارق خمس نقاط عن ملاحقه الزمالك قبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة.

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