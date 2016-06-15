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محمود طاهر: لم نغلق الباب أمام احتراف رمضان.. وهذا الفارق مع تريزيجيه

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محمود طاهر: لم نغلق الباب أمام احتراف رمضان.. وهذا الفارق مع تريزيجيه محمود طاهر: لم نغلق الباب أمام احتراف رمضان.. وهذا الفارق مع تريزيجيه

أكد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي أنه لم يتسلم أي عرض رسمي من أي ناد يطلب فيه ضم لاعب الفريق الشاب رمضان صبحي.

وكان FilGoal.com قد أكد في وقت سابق رغبة ستوك سيتي في الدخول في مفاوضات مع الأهلي من أجل ضم رمضان خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. (طالع التفاصيل)

وهو ما أكدته "إي إس بي إن" وأوضحت بأن مارك هيوز مدرب الفريق يرى أن رمضان مناسبا لأسلوب لعبه مثل شيردان شاكيري وبويان كريكيتش. (طالع التفاصيل)

وتحدث محمود طاهر عقب مران الأهلي يوم الثلاثاء قائلا:"لم أتسلم أي عروض رسمية سواء من أي فريق أو من وكيل أعمال رمضان".

واستدرك"لكن حتى نفتح الباب من أجل احترافه يجب أن يكون العرض المقدم إلينا يليق بالأهلي ويليق باللاعب نفسه".

وتعد هذه هي أول مرة يفتح فيها الأهلي الباب بشكل رسمي أمام احتراف رمضان بعدما أكد طاهر في وقت سابق لـFilGoal.com أنه لا يرغب في التخلي عن نجم الفريق الشاب. (طالع التفاصيل)

وبسؤاله عن ما الفارق بين موقف رمضان من الاحتراف ومحمود حسن "تريزيجيه" لاعب أندرلخت الحالي وهل يحتاج الأول للفوز بدوري أبطال إفريقيا والمشاركة في كأس العالم للأندية قبل الاحتراف أجاب"الموقف الآن مختلف".

وأوضح"حاليا رمضان برز بشكل كبير للغاية وبالتأكيد إن شارك في أي تلك البطولات أو كأس أمم إفريقيا المقبلة مع فسوف يرتفع سعره كثيرا".

وأتم"كما قلت سابقا يجب أن يكون سعر رمضان يليق بالأهلي وبه كلاعب متألق معنا ومع منتخب ".

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