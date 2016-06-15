محمود طاهر يجيب عن هل فاوض السد لضم بغداد بونجاح

أكد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي أنه لم يقم بالدخول في مفاوضات مع السد القطري من أجل ضم المهاجم الجزائري بغداد بونجاح.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق بأن الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع لاعب النجم الساحلي السابق. (طالع التفاصيل)

وكان النجم الجزائري قد كشف لـFilGoal.com في أبريل الماضي عن مفاوضات سابقة من الأهلي عن طريق مدير الكرة وقتها وائل جمعة لم يُكتب لها النجاح. (طالع التفاصيل)

وتحدث طاهر للصحفيين عقب مران الأهلي يوم الثلاثاء قائلا:"لم أتحدث مع أي شخص من السد القطري لضم بونجاح".

وأكمل"من المحتمل أن يكون شخص من الجهاز الفني أو من إدارة التسويق هو من قام بالتحدث مع النادي القطري".