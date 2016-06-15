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ضبط 10 آلاف قطعة ألعاب نارية قبل ترويجها فى القليوبية

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ضبط 10 آلاف قطعة ألعاب نارية قبل ترويجها فى القليوبية ضبط 10 آلاف قطعة ألعاب نارية قبل ترويجها فى القليوبية
شنت أجهزة أمن القليوبية، حملة مكبرة على اماكن بيع الالعاب النارية واسفرت الحملة من ضبط 6 فروشات ومكتبات تخصصت فى تجارة وبيع الألعاب النارية.

تلقى اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء الدكتور أشرف عبدالقادر مدير المباحث الجنائية.

دلت تحريات المباحث الى ان وردت معلومات لضباط إدارة مباحث بالمديرية مفادها قيام بعض الباعه الجائلين بالإتجار بالألعاب الناريه مجهولة المصدر ، وعليه قامت حمله أسفرت عن ضبط الاتى
>علاء محمد 46 سنة بائع متجول وصاحب فرش لبيع الألعاب الناريه ولعب الأطفال الكائن بشارع المحكمة - دائرة قسم الخانكة وذلك لحيازته وعرضه للبيع العاب نارية مجهولة المصدروبدون فواتير تدل على مصدرها حيث تم ضبط عـدد 2500 قطعة نارية أحجام مختلفة، و"ماجدة عرفة " 55 سنة صاحبة مكتبة لبيع الألعاب الناريه ولعب الاطفال بحوزتها 3550 قطعة نارية أحجام ، و" خالد عنتر 21سنة بائع متجول وصاحب فرش لبيع الالعاب الناريه بحيازتة 7500 قطعة نارية أحجام، وبائع هارب بحوزته 500 قطعة نارية احجام مختلفة ، واخر هارب بحوزتة 1000 قطعة نارية وبائع ثالث هارب بحوزته 1500 قطعة نارية احجام مختلفة تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1724 جنح قسم الخانكة لسنة 2016.

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