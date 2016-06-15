أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حفل إفطار أشهر الطباخين بكفر الشيخ يتحول إلى سرداق عزاء عقب مصرع نجله غرقًا

Google+ Print
حفل إفطار أشهر الطباخين بكفر الشيخ يتحول إلى سرداق عزاء عقب مصرع نجله غرقًا حفل إفطار أشهر الطباخين بكفر الشيخ يتحول إلى سرداق عزاء عقب مصرع نجله غرقًا
تحول احتفال مائدة الإفطار التى أقامها أحد الطباخين المشهورين فى قرية المرابعين التابعة لمركز كفرالشيخ، مساء أمس الثلاثاء، إلى سرادق عزاء، بسبب مصرع نجله فى العقد الثانى من العمر قبل الإفطار بساعات قليلة غرقًا بسيارته فى ترعة بالقرب من ناحية السروى طريق قرية إسحاقة كفرالشيخ، وأسفر الحادث عن مصرعه وإصابة 4 آخرين كانوا برفقته بإصابات متفرقة، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى كفرالشيخ العام وإيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفرالشيخ، تلقى بلاغًا من الدكتور أحمد الجنزورى، مدير عام مرفق الإسعاف، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى ماركة "أوكتافيا" بيضاء اللون موديل 2016، بترعة بالقرب من ناحية السروى على طريق قرية إسحاقة- كفرالشيخ.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث الأول تبين أنه حال قيادة أحد المصابين السيارة فى طريقهم لتناول وجبة الإفطار بناء على دعوة "أبوشوشة" أشهر الطباخين لهم فى قرية المرابعين، وعند ناحية السروى اختلت عجلة القيادة فى يد السائق ما أدى إلى انقلابها فى المياه وسقوط نجل أبوشوشة فى المياه، وتم انتشاله من المياه بعد مرور 30 دقيقة جثة هامدة، وتبين إصابة 4 آخرين منهم فتاة تبلغ من العمر 22 عاما، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى كفرالشيخ العام وإيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.


> مصرع شاب وإصابة 4 إثر سقوط سيارة ملاكى فى ترعة بكفر الشي
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365