حفل إفطار أشهر الطباخين بكفر الشيخ يتحول إلى سرداق عزاء عقب مصرع نجله غرقًا

تحول احتفال مائدة الإفطار التى أقامها أحد الطباخين المشهورين فى قرية المرابعين التابعة لمركز كفرالشيخ، مساء أمس الثلاثاء، إلى سرادق عزاء، بسبب مصرع نجله فى العقد الثانى من العمر قبل الإفطار بساعات قليلة غرقًا بسيارته فى ترعة بالقرب من ناحية السروى طريق قرية إسحاقة كفرالشيخ، وأسفر الحادث عن مصرعه وإصابة 4 آخرين كانوا برفقته بإصابات متفرقة، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى كفرالشيخ العام وإيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفرالشيخ، تلقى بلاغًا من الدكتور أحمد الجنزورى، مدير عام مرفق الإسعاف، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى ماركة "أوكتافيا" بيضاء اللون موديل 2016، بترعة بالقرب من ناحية السروى على طريق قرية إسحاقة- كفرالشيخ.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث الأول تبين أنه حال قيادة أحد المصابين السيارة فى طريقهم لتناول وجبة الإفطار بناء على دعوة "أبوشوشة" أشهر الطباخين لهم فى قرية المرابعين، وعند ناحية السروى اختلت عجلة القيادة فى يد السائق ما أدى إلى انقلابها فى المياه وسقوط نجل أبوشوشة فى المياه، وتم انتشاله من المياه بعد مرور 30 دقيقة جثة هامدة، وتبين إصابة 4 آخرين منهم فتاة تبلغ من العمر 22 عاما، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى كفرالشيخ العام وإيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع شاب وإصابة 4 إثر سقوط سيارة ملاكى فى ترعة بكفر الشي

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