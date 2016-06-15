لو فرحك فى العيد.. جربى وصفة الليمون وزيت الزيتون لتفتيح المناطق الحساسة

تعانى الكثير من الفتيات من اسمرار المناطق الحساسة، وتشعر بعض الفتيات بالحرج الشديد من ارتداء بعض قطع الملابس التى تظهر منطقة الكوعين أو الركبتين، نظراً لما بها من اسمرار واضح عن باقى أجزاء الجسم، كما تحمل الكثير من الأخريات هذا الأمر كحمل قاس إذا كانت فى مرحلة انتظار الزفاف، ولم تفلح كل الوصفات فى التخلص من هذه المناطق الداكنة، لذلك يمكنك استغلال الشهر الكريم فى المواظبة على وصفة طبيعية هى الحل الأول للتخلص من المناطق الداكنة فى جسمك، خاصة إذا كان حفل زفافك فى العيد أو بعده بأيام.

وصفة الليمون وزيت الزيتون، وصفة طبيعية ناجحة وتم تجربتها بواسطة الكثير من الفتيات وأثبتت فعالية كبيرة فى التخلص من المناطق الداكنة، وذللك لما يتمتع به الليمون على وجه التحديد من مكونات قادرة على تفتيح البشرة، ويمكنك التأكد من ذلك بقراءة مكونات أى كريم طبيعى، ستكتشفى بالضرورة أن الليمون من ضمن مكوناته.

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مقادير وصفة زيت الزيتون والليمون لتبييض البشرة

طريقة إعداد وصفة الليمون وزيت الزيتون لتفتيح البشرة

طريقة استخدام وصفة الليمون وزيت الزيتون لتفتيح البشرة

طريقة إزالة وصفة الليمون وزيت الزيتون لتفتيح البشرة

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>• زيت زيتون>• عصير ليمون>• ماء ورد>• نشا>احضرى نصف كوب صغير زيت زيتون، واخلطيه بعصير الليمون، ثم ضعى 2 ملعقة ماء ورد، 3 معالق كبيرة من النشا، واخلطيهم جيداً حتى التجانس.>قومى بدهن تحت الأبط ومنطقة البكينى، ومنطقتى الكوعين والركبتين، أو الكعبين، وكل المناطق الداكنة بالجسم، ومن الأفضل أن تقومى بوضع هذه الوصفة ليلاً قبل النوم حتى تحقق نتائجها بشكل أفضل، ثم قومى بالاستحمام صباحاً وغسل الجسد بالكامل، وإذا قمتى بوضع هذه الوصفة نهاراً فيجب تركها مدة كافية على بشرتك لتحقيق أفضل النتائج.>طريقة إزالة هذه الوصفة: اغمسى يديك بزيت الزيتون وضعيها على جسدك ثم بحركة دائرية أفركى الطبقة التى تكونت على المناطق المراد تفتيحها، ستزيل معها الأوساخ والخلايا الميتة، ثم قومى بالاستحمام بدرجة حرارة الماء العادى، ستلاحظين الفرق الملحوظ منذ الأيام الأولى، وعليكِ المواظبة والالتزام بها وستحصلين على النتائج فى أقل من شهر.

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