لو حامل ورحمك مقلوب.. احذرى المجهود والتقلصات

إذا كنت حاملا بالفعل ورحمك من النوع المقلوب، فينصحك الدكتور عطية أبو النجا – استشارى أمراض النساء والتوليد والعقم – بضرورة أن تكونى حذرة من بعض الأعراض التى تصاحب حملك وتحتلف بعض الشىء عن الحامل صاحبة الرحم المعتدل.

وأشار استشارى أمراض النساء والولادة والعقم إلى أن الحامل فى حال انقلاب رحمها، فعليها التعرف على الأعراض المصاحبة لحملها، والتى يشيع حدوثها فى بعض الحوامل اللاتى يتمتعن بهذا النوع من الرحم، خاصة فى الفترة الأولى من الحمل فى الشهر الأول والثانى والثالث (المرحلة الأولى).

وقال الدكتور عطية أبو النجا إن الحامل تكون عرضة خلال الفترة الأولى من حملها للإصابة ببعض الأعراض العابرة منها:

- بداية من أول أسابيع الحمل وحتى الأسبوع الثامن قد تعانى السيدة الحامل من تقلصات شديدة تشعر بها دائما.

- قد تعانى السيدة الحامل من إنذارات بالإجهاض أيضا.

وأوضح أن التعامل مع هذه الحالات يكون ببضعة خطوات احترازية معينة، منها على سبيل المثال ضرورة الراحة التامة فى الفترة الأولى من الحمل، وفقا لتعليمات الطبيب المتابع لحالتها دون شك، كذلك تعاطى نوعيات معينة من العقاقير التى يصفها الطبيب لعلاج التقلصات التى تشعر بها، وبعد تلك الفترة تصبح طبيعية لا تعانى من أعراض مختلفةـ، بل مثلها كمثل أية حامل رحمها معتدل.

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