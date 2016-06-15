أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أمريكا تنفى أى توتر مع السعودية على خلفية النزاع السورى

Google+ Print
أمريكا تنفى أى توتر مع السعودية على خلفية النزاع السورى أمريكا تنفى أى توتر مع السعودية على خلفية النزاع السورى
نفت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، وجود أى توتر مع بسبب تحفظ الرياض عن الموقف الأمريكى من النزاع السوري، الذى لطالما شكل مصدر اختلاف بين الحليفين.

وواجهت الدبلوماسية الأمريكية تساؤلات مرة جديدة حول العلاقات الإستراتيجية بين واشنطن والرياض، غداة إفطار جمع بين وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى وولى ولى العهد السعودى محمد بن سلمان.

واستقبل كيرى وزير الدفاع السعودى مساء الاثنين، فى منزله فى واشنطن، وبحثا رسميا تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط وسبل مكافحة الإرهاب، وفقا للخارجية الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربى فى مؤتمر صحفى "فى حال سألتمونى إذا ما كان هناك فرقا فلسفيا كبيرا بين السعوديين والولايات المتحدة حيال كيفية المضى قدما فى الميدان فى سوريا، فإن الجواب هو لا".

وأوضح أن المسؤولين "بحثا العلاقات القوية والمستمرة بين الولايات المتحدة والسعودية وناقشا مروحة واسعة من المواضيع مثل اليمن وسوريا وليبيا ومكافحة الارهاب".

واعتبر كيربى أنه من دون دعم السعودية، وهى عضو مؤسس فى التحالف الدولى ضد تنظيم داعش، لما وجدت المجموعة الدولية لدعم سوريا، التى تضم نحو 20 دولة وتسعى لإجاد حل سياسى للنزاع السوري.

وأضاف بيان الخارجية الأمريكية انهما تطرقا أيضا إلى اعتداء أورلاندو"وأكدا التزامهما المشترك فى مواصلة التعاون فى مجال مكافحة انتشار التطرف العنيف على المستويين الإقليمى والدولي".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية