بالصور.. مزلقان عشوائى يهدد أرواح الأهالى بحجر النواتية فى الإسكندرية

تسبب مزلقان عشوائى بمنطقة حجر النواتية فى غضب الأهالى لما يهدد أرواح العديد منهم وزيادة حالات الإصابات والحوادث من الأطفال وكبار السن أثناء مرورهم بالمزلقان بمنطقة حجر حجر النواتية.

وقال أحمد إسماعيل، أحد الأهالى لـ"اليوم السابع" إن المزلقان يشهد حوادث بسبب مرور القطار السريع بدون سابق إنذار أو صافرة لتعريف الأهالى بقرب القطار من المزلقان، ما يهدد أرواح أهالى المنطقة للخطر.

وأضاف أن المزلقان نفذه الأهالى بسبب صعوبة تحركهم فى المنطقة المحيطة وتنقلهم إلى الجهة المقابلة لعدم وجود طريق ممهد بالمنطقة، ما دفع أهالى المنطقة بفتح مزلقان عشوائى لتسهيل الطريق، وطالب الأهالى بضرورة عمل كوبرى للمشاة للتسهيل على الأطفال وكبار السن.

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