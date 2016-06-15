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محافظ قنا يحيل الطبيب وصف علاج لإذاعى تسبب فى فقدانه الوعى يومين للتحقيق

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محافظ قنا يحيل الطبيب وصف علاج لإذاعى تسبب فى فقدانه الوعى يومين للتحقيق محافظ قنا يحيل الطبيب وصف علاج لإذاعى تسبب فى فقدانه الوعى يومين للتحقيق
قرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا إحالة الطبيب المتهم بوصف علاج للإذاعى محمد فتحى الخولى بقنا تسبب فى فقدانه الوعى لمدة 48 ساعة إلى التحقيق.

وكان محمد فتحى الخولى مذيع بإذاعة جنوب الصعيد، أكد أنه تقدم ببلاغات عاجلة ومذكرة لمحافظة قنا يتهم فيها طبيب بالإهمال فى علاجه من خلال وصف علاج تسبب فى فقدانه الوعى لمدة 48 ساعة.

وأكد الخولى، إنه تقدم ببلاغات ومذكرات إلى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، والدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة، ونقيب الأطباء بقنا، يتهم فيها طبيب بوصف علاج له تسبب فى فقدانه الوعى لمدة يومين ومضاعفات.

وقال الخولى فى البلاغ الذى قدمه للمسئولين "كنت أعانى من ارتفاع ضغط الدم، وقمت بزيارة للكشف الطبى عند طبيب يدعى محمد.ا.ا، وقام بكتابة روشتة بها علاج (سيبرالكس ) ما أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية، وفقدان الوعى الذى استمر 48 ساعة متواصلة، وتسبب فى زياده ضربات القلب، وصعوبة فى التنفس، وإصفرار الجلد، وبياض العين، وعدم الأتزان الذى استمر 6 أيام متواصلة".

وتابع الخولى "قمت بعد ذلك بزيارة طبيب آخر للكشف الطبى والاطمئنان، والذى فؤجى باستخدام عقار سيبرالكس الخاصة لمرضى المخ والاعصاب والحالات الخطرة للصرع والتى كادت تنهى بحياتى".

تشخيص خاطئ لطبيب يفقد مريضًا وعيه 6 أيام بقنا
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