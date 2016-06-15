إزالات ورد النيل من فرع رشيد بكفر الشيخ لتسببه فى نقص مياه الرى

تشهد مدينة فوه إزالة ورد النيل بفرع رشيد، والذى أثر على نقص مياه الرى بعدد من قرى مركزى دسوق وفوه، نتيجة تراكم كميات كبيرة من ورد النيل فى النيل بفرع رشيد.

وقال المهندس محمد أبو غنيمة رئيس مركز ومدينة فوه، ورئيس قرية السالمية، إنه يتم نقل ورد النيل، وشد الحاجز لورد النيل بعد قطعه نتيجة تحميل كميات كبيرة من ورد النيل عليه وتم إعادته لأصله بعد تسريب كميات كبيرة منه إلى الناحية البحرية تجاه مدينة فوه.

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