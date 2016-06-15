مدير أمن الغربية يتفقد المجمع الشرطى بطنطا ومركز شرطة قطور

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية سير العمل لاستكمال إنشاء المجمع الشرطى الخدمى بسبرباى قسم شرطة ثالث طنطا ـ إدارة الترحيلات - قسم المركبات - إدارة تأمين الطرق - عيادات الصحية للأفراد والعاملين المدنيين بالغربية ومتابعة ما تم إنجازه من أعمال التشطيبات بالأقسام والمكاتب المختلفة بالمبنى رافقه اللواء هشام والى مدير إدارة مرور الغربية والعقيد إيهاب مصطفى مأمور مركز طنطا.

وتفقد مدير الأمن أعمال نقل قوة مركز شرطة طنطا لمبنى قسم ثالث طنطا بالمجمع الشرطى الجديد بسبرباى وذلك لتجديد منشآت مركز طنطا.

كما تفقد مدير الأمن خدمات تأمين دائرة مركز شرطة قطور، حيث تم المرورعلى خدمة تأمين بنك التنمية والائتمان الزراعى دائرة المركز وتقابل مع الخدمة المعينة على البنك وتبين انتظامها وتم توعيتها بالظروف الأمنية الراهنة التي تمر بها البلاد وما تتعرض له البلاد من مخاطر فى الآونة الأخيرة وتحقيق السيطرة الأمنية عدم الرعونة فى معاملة الجمهور والتحلى بالكياسة وضبط النفس.

وتفقد مدير أمن الغربية مركز شرطة قطور وتقابل مع الضباط والأفراد العاملين بالنوبتجية والمواطنين وإفهامهم بضرورة توطيد العلاقة بين الشرطة والمواطن واكتساب ثقتهم عن طريق سرعة إنهاء الإجراءات والعمل على حل مشاكلهم.

وقام بمراجعة خطة تأمين المركز وشدد على القوات بواجباتها المنوطه بها والظروف الأمنية الراهنة ومتطلباتها وسيناريوهات المواجهه حال أية تداعيات، وتفقد مدير الأمن الحجز والسجن بالمركز واستمع لشكاوى المساجين ومطالبهم، ووجه فحص حالات الغارمين بالمركز والعمل على مساعدتهم فى سداد ديونهم وتفعيل آلية التصالح وفقاً للقانون، كما وجه باستدعاء مفتش الصحة للكشف الدورى على المساجين وتقديم أوجه الرعاية الصحية الكامله لهم.

وأكد على ضرورة توصيف وقيد الأحراز رقم القضية التسليم والتسلم وحركة التداول بوضوح بالدفاتر والمتابعة مع النيابات لسرعة التصرف فى المضبوطات والأحراز لعدم تكدس غرف حفظ المضبوطات ونقاط حجز السيارات.

وقرر مدير أمن الغربية مجازاة بعض الأفراد لعدم القيام بمهام خدمتهم على الوجه الأكمل

وشدد على المحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات، وتطوير وتفعيل دور الأكمنة بدائرة المركز وتشغيلها بصورة فعالة دون تعطيل المواطنين واحترام حقوق الإنسان.

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