الملك سلمان يؤكد على أمراء المناطق تلبية احتياجات المواطنين وإنجاز مصالحهم

في إطار اهتمامه بالمواطنين وتلمس احتياجاتهم.. وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أول من أمس، أمراء المناطق بالاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين ومتابعة أحوالهم، وتلمس احتياجاتهم والاجتهاد في إنجازها بما يحقق التنمية الشاملة، وخدمة مصلحة الوطن والمواطن.

جاء ذلك خلال استقباله -حفظه الله- في قصر السلام بجدة أول من أمس (الاثنين)؛ أصحاب السمو الملكي أمراء المناطق بمناسبة اجتماعهم السنوي الـ23، وهم: صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية، وصاحب السمو الملكي الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.

اجتماع الأمراء يفتح ملفات وسائل التواصل الاجتماعي والزواج من الخارج

حيث استمع أصحاب السمو أمراء المناطق إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الذي حثهم على تقوى الله عز وجل، وتلمس احتياجات المواطنين، والاجتهاد في إنجازها.

وخلال الاستقبال قُدم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إيجازا عما جرى مناقشته من موضوعات خلال الاجتماع مع أمراء المناطق.

من جانبه؛ أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز خلال اجتماعه الـ23 بأمراء المناطق، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تسهيل، وتيسير جميع أمور المواطنين أينما كانوا في إمارات المناطق المختلفة، مشدداً على تعزيز الأمن والتنمية الشاملة، وكل ما من شأنه خدمة مصلحة الوطن والمواطن.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الإدارة المحلية، الواقع والرؤية المستقبلية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وأثرها الأمني والأخلاقي، وتعزيز، وتفعيل جوانب المسؤولية الاجتماعية، وإيجابيات وسلبيات الزواج من الأجانب.

واستعرض أصحاب السمو الأمراء ما تم إنجازه في توصيات اجتماعاتهم السنوية السابقة، إلى جانب الاطلاع على تقرير عن سير العمل في برنامج الملك عبدالله لتطوير العمل في إمارات المناطق "ريادة".

وتوصل الاجتماع الذي عقد بحضور أصحاب السمو أمراء المناطق إلى عدد من القرارات والتوصيات التي تم رفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في إطار تقرير متكامل عن أعمال ونتائج هذا الاجتماع.

ولم ينسَ أمراء المناطق فقيد المملكة الراحل أمير منطقة الحدود الشمالية السابق صاحب السمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد -رحمه الله-، والذي توفي العام الماضي، بعد أن أمضى أكثر من 70 عاما في خدمة الدين والوطن؛ حيث استذكر أمراء المناطق مناقب الفقيد بالحب التقدير، والثناء على ما قدمه الفقيد من جهود.

ولي العهد مع أمراء المناطق عقب نهاية اجتماعهم الـ23