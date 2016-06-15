التكامل بين حسابات المسؤولين و«الحكومة الإلكترونية»

الملك سلمان بن عبدالعزيز في قمة قائمة قادة العالم المؤثرين في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"..

هذا هو الخبر الأبرز في هذه الفترة.. وهذا هو المدخل الأفضل المراد في هذا التقرير.. والمراد هو: "إلى أي مدى وصلنا في المملكة العربية السعودية من انفتاح ووعي ومواكبة للحضارة، ونظرتنا المستقبلية، وحاجتنا لمزيد من الوعي والمعرفة، من أجل مستقبل أفضل".

«تويتر» يحقق للناس فرصة للتواصل مع القيادة وكبار المسؤولين.. والمواقع الحكومية بحاجة إلى مزيد من التفاعل

المواقع الإلكترونية والباب المفتوح

حرص الملك سلمان على التواجد مع الناس في أشهر مواقع التواصل "تويتر"؛ هو استمرار لنهج سياسة الباب المفتوح، التي يحرص على تطبيقها؛ حتى قبل انتشار "تويتر".. فمجلسه، عندما كان أميراً على الرياض، مفتوح يومياً في مقر الإمارة، ومرة في الاسبوع بمنزله.. ومازال يمارس هذا النهج، رغم انشغالاته الكثيرة.. يستقبل الناس.. يستمع لهم مباشرة، ويطمئن عليهم وعلى الخدمات المقدمة لهم، ويتحدث معهم. وهو لقاء يعد – أيضاً – نوعاً من أنواع الرقابة على عمل المسؤولين.. ويستمر باب القائد مفتوح للسلام والرأي وللثناء على الأعمال الايجابية الكثيرة. والشكوى من أي تقصير.

وهكذا يحقق "تويتر" جانباً مهماً من التواصل مع القيادة في السعودية.. "الملك وولي العهد".

قنوات التواصل الاجتماعي تثبت أصالة معدن المواطن في الدفاع عن الدين والوطن

الدولة تطوع التقنية لخدمة الناس

هذا المنهج صار سارياً على المسؤولين في الدولة.. التواصل مع الناس بالاستقبال المباشر، وبالرسائل القصيرة المباشرة.. إضافة لمواقع الوزارات الالكترونية، وحساباتها على تويتر، والتي تقدم المعلومات بتفاصيل دقيقة؛ تهم المواطن والمقيم.. من تعليمات وإرشادات وصفحات متطورة. لأداء الخدمة بأيسر الطرق وأسهلها بدون العناء إلى مكان الوزارة أو الادارة.

المواقع والتواصل

عندما يصل المتابعون لمسؤول إلى خمسة ملايين متابع؛ أو يزيد.. وعند مقارنتها بعدد زوار المواقع الالكترونية، فلابد أن تكون المقارنة محددة النقاط.. بمعنى:

السعوديون يحلقون في «الفضاء الافتراضي» وينقلون للعالم صورتنا النقية.. ويزيلون عنها محاولات تشويه الأعداء

التطبيقات في الجوالات والأجهزة الذكية وخصوصا ًتطبيقات التواصل الاجتماعي تحظى بإقبال كبير من مختلف شرائح المجتمع، وبخاصة من فئة الشباب، والهدف هو التواصل بين الأفراد، وتبادل المعارف والأخبار، والاطلاع على كل ما هو جديد في الساحة. كما أنها شكلت وسائل ترفيه وممارسة هوايات مختلفة. هذا بالنسبة للعامة.. أما المسؤولون، فإن غالب تغريداتهم تعبّر عن مكانتهم وشخصياتهم الاعتبارية.. ولكل تغريدة قيمة ومعنى.. إضافة إلى استقبال التغريدات من المتابعين. وهذا ينظر إليه الناس أنه نوع من التواصل، وبعضهم يرى فيه فرصة لتقديم شكوى أو طلب لايتسنى لهم فعله.. وعادة المسؤولون يخصصون أقساماً لاستقبال التغريدات وفرزها ومراجعتها، وإيجاد الحلول لها.. من هنا تأتي تأثير تغريدات المسؤولين، فهي ليست مجرد تغريدة عابرة.

كما أن "تويتر" فرصة كبيرة لقياس نبض الشارع، ودرجة ثقافته واتجاهاته واهتماماته، وعلى ضوء ذلك يمكن رسم سياسات معينة، بخاصة الجهات التي تحرص على قياس نبض الشارع، ودرجة وعيه وتعليمه.. إن "تويتر" ليس مجرد قناة تواصل و "فضفضة" عابرة.

فرز المسيء عن الصحيح

قبل تخطي الفقرة السابقة.. يمكننا أن نطرح سؤالاً للتأكيد:

أيهما يحظى بمتابعة أكثر.. حسابات المسؤول في قنوات التوصل الاجتماعي، بخاصة "تويتر"، أم المواقع الإلكترونية لجهة المسؤول؟

الواقع يؤكد أن المواقع الالكترونية الرسمية، هي الأكثر فائدة للمواطنين، فهي المرجع وهي التي تتضمن المعلومات الصحيحة..

فإذا أراد المتابع "مواطن أو مقيم" الحصول على الخبر الصحيح والمعلومة المؤكدة، فإن المواقع الرسمية "للوزارات" هي الأكثر موثوقية. لذلك بعض المتابعين يطالب بتخصيص صفحات إخبارية على مواقع الوزارات، بالاضافة إلى الخدمات الأساسية والتي تقدمها الوزارات.. ومن أنشطها وأكثرها فاعلية موقع وزارة الداخلية.

من أبرز السلبيات والمميزات لقنوات التواصل

مواقع التواصل الاجتماعي وبالذات "تويتر"؛ أصبح مجمعاً للصحيح والمسيء.. للطيب والردئ. للمفيد والمضر.. أصبح يشكل فرصة للمندسين لإفراز سمومهم، وللخلايا الارهابية لحقن بعضها بعض للبقاء..

أصبح "تويتر" باباً يدخل منه المغرض والمحرض بأسماء مستعارة، أو مسروقة لأشخاص اعتباريين، ليضخوا تغريدات مشحونة، وشائعات عدائية.. وفي الجانب المضيء ؛ "تويتر" تقنية اجتماعية لها مساهماتها الكبيرة في الوحدة الاجتماعية وزيادة الوعي.

البعض يسيء استخدام هذه القنوات كنشر الأخبار غير الصحيحة التى تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يومياً، ويصدقها الكثير من المستخدمين ويعيدون نشرها مرة أخرى، ما يتسبب في تداول الكثير من الشائعات. تلك من أبرز السلبيات. والأكثر سلبية أن هناك مغردين ينشرون إساءة.. فيقوم بعض المتابعين بإعادتها بدون تعليق من باب الغيرة والتنبيه، فيقع المعيد في خطأ المساعدة على نشر الشائعة.

ومع تلك السلبيات، الا أن قنوات التواصل الاجتماعي، ساعدت على اتساع وعي الناس، وربما الأحداث، وتكشف الحقيقة على الأرض، ساهم في تفعيل الوعي. فأصبح معظم المغردين يفرقون بين الشائعة والحقيقة، وبين المعلومة المفيدة والمسيئة.

الشائعة.. والهشيم

وصف العرب انتشار المعلومة الخاطئة، أو"الشائعة" بسرعة بقولهم: "تنتشر الشبهات انتشار النار في الهشيم ".. والعرب ترى أن تنتشر المعلومة السلبية "الشائعة المسيئة"؛ بشكل أسرع في الأوساط الجاهلة، فكلما كثر الجهل والجهلاء كانوا أكثر استعداداً للتأثر بالشبهات أو الشائعات السلبية.

ومن المعلوم أن الشائعات هي أحد أهم أسلحة الحرب النفسية. وفي هذا النوع من الحروب فهي

وتنطلق الشائعات دائما من بؤرة مجهوله, أو ما يطلق عليه فى ذلك العالم السرى - عالم المخابرات - نقطة ميته - بحيث يصعب تحديد مصدرها أو تتبعها على نحو منطقى وسليم.

ويمكن أن تنطلق الشائعه من أى مكان.. وبعد أن تنتشر الشائعة يمكن أن يصبح لها قوة رهيبة وأن تكتسح أمامها كل الحقائق بحيث تصبح للشائعة قوة أكبر من قوة الحقيقة نفسها.

وأحد الأسباب الرئيسية لاستمرار انتشار الشائعات أو لظهورها من الأساس - اذا لم تكن من الشائعات الموجهة - هو رغبة البعض فى الظهور بمظهر الشخص المتميز والعارف ببواطن الأمور.

ويمكن تلخيص ما مر في التقرير من معلومة وأفكار إلى نقاط:

طبيعة الانسان "الاجتماعية" والرغبة القوية في التعرف على أفكار الآخرين؛ يساعد على قوة الإقبال والتواصل عبر قنوات التواصل.

سرعة الخبر وزخم المعلومة، وسهولة التفاعل، يشجع المغردون على التسجيل والدخول إلى مواقع التواصل.

التفاعل المباشر بين المسؤول والناس؛ أهم عوامل استقطاب حسابات المسؤولين الخاصة للمتابعين.

رغم علم كثير من المتابعين أن بعض المسؤولين لايغردون بأنفسهم، بل عن طريق موظفين.. إلا أن شعورهم بإيصال الرسائل ومحبتهم للمسؤول محفز كبير على المزيد من التواصل.

زيادة ملحوظة في وعي الناس.. والأحداث أظهرت أصالة معدن المواطن السعودي، وذكائه.

مواقع التواصل أظهرت مدى شراسة المواطن السعودي في الدفاع عن وطنه.

المغردون السعوديون أظهروا قدرة على قوفهم بصلابة أمام الشائعات المغرضة، واسكات الخفافيش المعادية.

أظهرت المتابعات، تقلص أعداد المندفعين وعدد التغريدات المنفلتة وغير المسؤولة، وتزايد أعداد التغريدات الحرة المسؤولة.

تظهر المتابعات جودة المواقع الالكترونية الحكومية، وخدماتها المميزة المسهلة على الناس "الحكومة الإلكترونية " حققت رضا المواطنين لما تقدمة من تسهيلات.. الحاجة إلى مزيد من التفاعل بواسطة أفكار جديدة، كالأخبار السريعة النافعة للناس.

يرى بعض المواطنين أن المواقع الحكومية وحسابات المسؤولين فيها، عمليتان مكملتان.. الأولى للمعلومة والخبر الصحيح، والثانية للاقتراب من شخصية المسؤول، التي كانت في يوم ما، مجرد خواطر وأحلام صعب تحقيقها.

وكما قال أحد المواطنين شارك في تحقيق مع "الرياض" بعد المؤتمرات الصحفية للوزراء حول التحول الوطني.. قال: "لم نتوقع في يوم من الأيام أن يظهر لنا وزراء في الإعلام بدون "بشوت".. ويتحدثون لنا مباشرة وببساطة بعيداً عن الرسميات".

وهذا ما تحققه قنوات التواصل الاجتماعي.. وستحقق المزيد من الفائدة، كلما ارتقى الوعي، وزاد التفاعل الايجابي لصالح المواطن والوطن.. بالإضافة إلى مواقع الوزارات "الحكومة الإلكترونية" التي صارت تُطبق في المملكة على نطاق واسع.. وهذا ما يؤكد مدى التحضر في المملكة العربية السعودية.