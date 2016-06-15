تيفاني تكشف عن مبادرة مميزة خاصة بشهر رمضان المبارك

تحتفي دار "تيفاني اند كو" Tiffany&Co بإطلالة شهر رمضان المبارك من خلال فعالية أقامتها في متجرها الجديد في بولفار مول، جدة. حيث وفي بادرة غير مسبوقة - تمثلت في تقديم تحية إجلال وإكرام للشهر الفضيل –ألبست "تيفاني اند كو" Tiffany&Co واجهاتها المشهورة هذاالعام كسوة مستوحاة من شهر رمضان الكريم، وكشفت عن شراكة استثنائية مع جامعة دار الحكمة الموقرة.

لطالما اشتهرت "تيفاني" بواجهاتها الخاصة بالأعياد التي تزين بوتيكها الرئيسي على الجادة الخامسة في نيويورك. وقد اختارت الدار مدينة جدة لكشف النقاب عن الواجهة المزدانة بروح رمضان المبارك والتي ستتزين بها واجهات محلات تيفاني الأخرى في الشرق الأوسط.

وقد حلت الدكتورة سهير القرشي، رئيسة جامعة دار الحكمة ضيفة شرف في الحفل. وقد استقبلها كل من "رينو بريتيه"، و"مازن محمد المعلم" من شركة "محمد عثمان المعلم"، شريك تيفاني في المملكة العربية السعودية. ومعاً أطلقوا مبادرة "مفاتيح لهدفٍ سامٍ"، والتي تهدف إلى جمع التبرعات لتمكين المرأة من خلال التعليم في المملكة.

وانطلاقاً من المعاني العميقة لمجموعة مفاتيح تيفاني ، والتي تعكسها عبارة "أطلقي قدراتك"، كشفت الشراكة عن أهمية التعليم كأقوى وسيلة لتمكين المرأة من أن تُطلق قدراتها وتحقق أهدافها.

يتزامن إطلاق مبادرة "مفاتيح لهدفٍ سامٍ" مع شهر رمضان المبارك بهدف تشجيع الناس على دعم قضية غاية في الأهمية تستدعي حس العطاء في شهر العطاء. من 4 يونيو إلى 30 سبتمبر 2016، المجتمع المدني مدعو لزيارة بوتيك "تيفاني اند كو" في كل من بولفار مول بجدة ومركز المملكة بالرياض للمساهمة في دعم القضية عبر التبرع بمبلغ قدره 250 ريال مقابل الحصول على مفتاح رمزي أو الحصول على مفتاح فور شراء منتجات بقيمة لا تقل عن 2500 ريال. وتعرض في البوتيك خلال هذه الفترة قاعدة تحمل علبة تيفاني الزرقاء محمية بقفل. بعد الحصول على المفتاح، سيحاول الزائر فتح القفل به فإذا نجح يمكنه اختيار هدية من هدايا تيفاني الأيقونية المخصصة لهذه المبادرة.

ويذكر أن جميع العائدات سيعود ريعها لصندوق المنح التابع لجامعة دار الحكمة، والمخصص لتمكين المرأة عبر التعليم.