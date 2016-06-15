محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70 %

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد نتيجة الشهادة الإعدادية للمحافظة، والتى بلغت نسبة النجاح بها 70.14% من إجمالى 10آلاف 627 طالباً وطالبة خاضوا الامتحانات هذا العام.

ومن جانبه، أكد المحافظ فى تصريحات صحفية، أنه تم رفع النتيجة رحمة بأولياء الأمور، نظراً لتدنى نسبتها، موضحاً أن ذلك يرجع لعدم مواظبة الطلاب على تلقى العلم بالمدرسة، واللجوء إلى الدروس الخصوصية التى أفسدت العقول وحولتها إلى قوالب.

إقالة مدير عام القرى السياحية ببورسعيد وإحالة المسئولين بقرية الكنارى للنيابة العامة

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