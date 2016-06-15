أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70 %

Google+ Print
محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70 % محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70 %
اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد نتيجة الشهادة الإعدادية للمحافظة، والتى بلغت نسبة النجاح بها 70.14% من إجمالى 10آلاف 627 طالباً وطالبة خاضوا الامتحانات هذا العام.

ومن جانبه، أكد المحافظ فى تصريحات صحفية، أنه تم رفع النتيجة رحمة بأولياء الأمور، نظراً لتدنى نسبتها، موضحاً أن ذلك يرجع لعدم مواظبة الطلاب على تلقى العلم بالمدرسة، واللجوء إلى الدروس الخصوصية التى أفسدت العقول وحولتها إلى قوالب.

إقالة مدير عام القرى السياحية ببورسعيد وإحالة المسئولين بقرية الكنارى للنيابة العامة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365