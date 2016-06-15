فريق بحث لكشف غموض محاولة اغتيال نائب رئيس مدينة شبراخيت بالبحيرة

وجه اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس مباحث البحيرة، والعميد حازم حسن وكيل المباحث، وبإشراف اللواء محمد خريصة مدير المباحث، لكشف غموض حادث محاولة اغتيال المهندس الشيخ مصطفى إسماعيل نائب رئيس مدينة شبراخيت بمكتبه.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، أن حالة المهندس الشيخ مصطفى إسماعيل نائب رئيس مدينة شبراخيت مستقرة الآن بعد إجراء كافة الإسعافات له بمستشفى دمنهور التعليمى، وقد قام المحافظ بزيارة إسماعيل والإطمئنان عليه وشدد على تقديم كافة الرعاية الطبية له.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث فصل كاميرات المراقبة الخاصة بمجلس مدينة شبراخيت قبل الحادث.

ومن جانبه، قال المهندس الشيخ مصطفى إسماعيل نائب رئيس مدينة شبراخيت أنه أثناء نزوله من مكتبه لأداء صلاة التراويح تعدى عليه شخصان لم يستطيع تحديد ملامحهم، ضربه أحدهم على رأسه، وقام الأخر بطعنه فى رقبته بسكين، وفروا هاربين.

وكان المهندس الشيخ مصطفى إسماعيل نائب رئيس مدينة شبراخيت قد نجا من الموت المحقق بعد العثور عليه فى حالة إعياء شديد وبرقبته سكين وجرح نافذ فى الرقبة، حيث تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة إخطاراً من محمد عبد الباسط نوح المدير الإدارى لمستشفى دمنهور العام بوصول المهندس الشيخ مصطفى إسماعيل نائب رئيس مدينة شبراخيت مصاب بجرح طعنى فى الرقبة، وتم عمل الإسعافات الأولية له.

مجهولون يحاولون ذبح نائب رئيس مدينة شبراخيت ويطعنونه فى رقبته بسكين

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