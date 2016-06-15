ضبط سائق متهم بقتل راكب بسبب الخلاف على "توصيلة" فى القليوبية

شهدت مدينة شبين القناطر حادثا مأساويا بعد أن قام سائق سيارة أجرة بقتل راكب بسبب الخلاف على "توصيلة"، تم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

دلت تحريات المباحث على أنه تلقى العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى فى الخانكة بلاغا من مستشفى شبين القناطر بوصول "أحمد سمير"، 18 سنة، سائق، ومقيم المريج – دائرة المركز جثة هامدة، إثر إصابته بجرح نافذ بمنطقه الصدر وجرح قطعى بالذراع الأيمن والجانب الأيمن من الصدر.

وبانتقال المقدم محمد سعيد رئيس مباحث شبين القناطر وبسؤال والد المصاب "سمير عبد الكريم " 49 سنة عامل بهيئة سكك حديد مصر ومقيم ذات الناحية. قرر بحدوث مشادة كلامية بين نجله و"مدحت جمال" 30 سنة سائق ومقيم ذات الناحية، حال استقلال نجله سيارة أجرة شبين القناطر / المريج، قيادة المتهم لتوصيله إلى القرية محل سكنه، وعندما طلب منه التوقف أمام الشارع المؤدى إلى منزله، رفض السائق معللا ذلك بالتوقف بموقف السيارات بالقرية، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض مطواة، كانت بحوزته، محدثاً الإصابة التى أودت بحياته، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.

تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالقرية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16358 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2016م.

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