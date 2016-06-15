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طيران التحالف يقتل المسؤول العسكرى لداعش فى قرية النصر جنوب الموصل

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طيران التحالف يقتل المسؤول العسكرى لداعش فى قرية النصر جنوب الموصل طيران التحالف يقتل المسؤول العسكرى لداعش فى قرية النصر جنوب الموصل
قتل طيران التحالف الدولي، أمس الثلاثاء، المسؤول العسكرى لتنظيم "داعش" لقرية النصر جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق التى حررتها قوات الجيش العراقي.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن المسؤول العسكرى بداعش المكنى "أبو عباس" قُتل فى غارة جوية لطيران التحالف بقطاع عمليات مخمور جنوبى الموصل.

ولفتت الخلية إلى أنه تم اعتقال 500 من عناصر "داعش" خلال محاولتهم التسلل بين نازحى الفلوجة، وأن قوات الأمن اعتقلت عناصر "داعش" وفق شهادات العوائل النازحية و المعلومات الاستخبارية.

من جهة أخري، ناقش رئيس أركان الجيش العراقى عثمان الغانمى اليوم مع نائب قائد قوات التحالف الدولى الجنرال شالميرس، سبل دعم القوات العراقية وتزويدها بالمعدات والأسلحة اللازمة لقتال "داعش" وهزيمته، وسير العمليات العسكرية فى الفلوجة ضد التنظيم ودور التحالف فى دعم العمليات العسكرية وتدريب القوات العراقية والاستعدادات لمعركة تحرير الموصل.
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