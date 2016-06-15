مركز"فتا" الفلسطينى يعلن أسماء الفائزين بمنحة العرس الجماعى لجرحى الحرب

أعلن المركز الفلسطينى للتواصل الإنسانى "فتا" أسماء المستفيدين من منحة مشروع العرس الجماعى لجرحى الحرب فى غزة والممول من الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعارف بدولة الإمارات العربية الشقيقة.

وأشار المركز فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن المواطنين فى غزة الذين تحققت فيهم الشروط والمعايير الخاصة بهذا المشروع هم 21 طلبا فقط، فيما سيتم اختيار العدد المتبقى 29 اسما من مدينة القدس العاصمة .

وكانت رئيس مجلس إدارة مركز "فتا" الفلسطينى الدكتورة جليلة دحلان أعلنت مساء الاثنين على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أسماء الفائزين بمنحة العرس الجماعى الخاص بجرحى الحرب وباركت لهم المنحة التى استحقوها عن جدارة.

جليلة دحلان ووزير الثقافة و المعرفة فى دولة الإمارات المتحدة الشيخ نهيان بن مبارك آلِ نهيان