مجلس جامعة زايد يعتمد سياسات جديدة وتعيينات لعمداء

عقد مجلس جامعة زايد اجتماعه الثالث للعام 2016 برئاسة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة الدولة للتسامح رئيسة جامعة زايد، في فرع الجامعة في أبوظبي، وجرى خلال الاجتماع اعتماد سياسات جديدة وتعيينات لعمداء.

وحضر الاجتماع كل من أحمد بن بيات نائب الرئيس والعضو المنتدب في دبي القابضة نائب رئيس مجلس الجامعة، وسامي ظاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ومبارك سعيد الشامسي المدير العام بمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ومريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، والأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد، وأمل المعصم أمين سر مجلس الجامعة.

ورحبت معالي الشيخة لبنى القاسمي في بداية الاجتماع بأعضاء مجلس الجامعة، معربة عن شكرها وتقديرها لجهودهم الدؤوبة الهادفة إلى تعزيز مكانة الجامعة على المستويين الأكاديمي والإداري، وتمكينها من تطوير نموذج فريد ومتميز للتعليم العالي في المنطقة.

وناقش المجلس في اجتماعه ملف الوقف الخيري للجامعة الذي تقدمت به لجنة الإشراف الوقفي، ويتعلق بتنمية صندوق الكراسي الوقفية البالغ عددها حالياً 11 كرسياً، والتي تدعم جهود الجامعة في توفير بيئة تعليمية تشجع الإبداع والابتكار.

وعقب الاجتماع، افتتحت معالي الشيخة لبنى القاسمي مركز الإرشاد الطلابي الذي تأسس أخيراً في فرع الجامعة بأبوظبي، بحضور أعضاء مجلس الجامعة ومدير الجامعة، وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية.