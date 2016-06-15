محمد بن سعود يشيد بدعم القيادة للقضاء والعاملين فيه

أشاد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، بما توليه القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من دعم للقضاء والعاملين فيه وتوفير كل المستلزمات الضرورية لهم وصولاً لتحقيق أفضل الممارسات في تحقيق العدالة.

جاء ذلك خلال اطلاع سموه على سير العمل في دائرة محاكم رأس الخيمة، حيث كان في استقباله المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس الدائرة، والمستشار حسن محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة والمستشار إبراهيم المناعي رئيس محكمة الاستئناف والمستشار حسن بالروغة رئيس المحكمة الابتدائية والمستشار راشد آل مالك رئيس النيابة العامة وعدد من أعضاء السلطة القضائية.

وأكد سموه حرص صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على تطوير أداء المحاكم والحرص على حمل الأمانة ومحاسبة الضمير وتطبيق العدالة التي تنص عليها القوانين وذلك لما تتمتع به دولة الإمارات من أمان وتسامح وحفظ لحقوق الأفراد بفضل تطور وفعالية قوانينها ومحاكمها.

والتقى سموه أعضاء السلطة القضائية بدائرة المحاكم، وأشاد بدور القضاة ومسؤولياتهم في تحقيق العدالة وحفظ حقوق المتقاضين، مؤكداً حرصه على سيادة القانون وتعزيز مبادئ الحق والقانون تحقيقاً للعدالة.

وبحث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي المقترحات المقدمة من أعضاء السلطة القضائية لتطوير سير العمل واستمع إلى توصيات اللجان المشكلة في دائرة المحاكم، وناقش سموه رؤساء اللجان بشأن التقارير الصادرة عن كل لجنة ووجه سموه بسرعة تنفيذ هذه التوصيات.

وحث سموه أعضاء السلطة القضائية على بذل كل ما في وسعهم للارتقاء بالعمل القضائي وتحقيق العدالة واستخدام أحدث الوسائل لإنجاز المعاملات.

وتوجه المستشار أحمد محمد الخاطري بالشكر إلى سمو ولي عهد رأس الخيمة لزيارته ودعمه ومتابعته للعمل القضائي وحرص سموه الكبير على النهوض بالسلك القضائي في الإمارة وتحقيق الاستقلالية التامة للقضاء ليتسنى للعاملين في القضاء القيام بواجباتهم كاملة في ترسيخ مبادئ العدالة.