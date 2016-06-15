هزاع بن زايد:بقيادة خليفة ومتابعة محمد بن زايد تمضي السفينة مطمئنة نحو أهدافها

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، قد أرسى ثقافة التخطيط في العمل الحكومي منذ نصف قرن، مشيراً إلى أنه بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تمضي السفينة مطمئنة نحو أهدافها.

وقال سموه في تدوين عبر حسابه على «تويتر» معلقاً على صورة نشرها للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان: «منذ نصف قرن أرسى الشيخ زايد ثقافة التخطيط في العمل الحكومي، وبالقيادة الحكيمة زهت وازدهرت مسيرة التنمية».

وأضاف سموه: «تعبّر خطة أبوظبي عمّا أنجز وعمّا سينجز، وبقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد تمضي السفينة مطمئنة نحو أهدافها». وتابع سموه:"سعدت بحضور ملتقى موظفي حكومة أبوظبي الذي نريده منصة لتبادل الخبرات والعمل على تعزيز التفكير الاستراتيجي".