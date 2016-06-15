إيطاليا: جهود لإقناع "حفتر" بالاعتراف بحكومة الوفاق الوطنى

كشف وزير الخارجية الإيطالى، باولو جينتيلوني،عن جهود الحكومة الإيطالية لإقناع القائد العام للجيش الليبى الفريق أول ركن خليفة حفتر، بالإعتراف بحكومة الوفاق الوطنى بقيادة فائز السراج.

وقال جينتيلونى ، فى تصريحات صحفية نشرت مساء أمس الثلاثاء: "نحن نعمل خارج دائرة الضوء ومنذ بضعة أسابيع للحصول على نتيجة ربما تكون أكثر دلالة، ألا وهى حث القوات الليبية الموالية لحفتر على الاعتراف بحكومة السراج".

وأشار الوزير الإيطالى إلى أنه ما تم إنجازه حتى الآن مهم جدًا ، ولكن ما يزال المسار طويلاً" لتحقيق استقرار ليبيا .

وأضاف جينتلونى "حتى هذه اللحظة الجنرال حفتر يرفض الاعتراف بالسلطة السياسية لحكومة الوفاق، كما أن هناك قوى عسكرية على الجانب الآخر تجد صعوبة فى تصور التعايش مع قوات الجنرال حفتر تحت قيادة موحدة".

وحذر من أن "بديل تحقيق الاستقرار فى ليبيا هو تقسيم ليبيا"، قائلا: "هذا أمر سيئ، بالنسبة لإيطاليا فى المقام الأول وحدة ليبيا أمر نضعه فى قلوبنا نحن الإيطاليين ، ونعلم أنه الوقت المناسب لمحاولة بذل جهود دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق مع قوات حفتر، مع اعترافها بالطبع بسلطة حكومة السراج .

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