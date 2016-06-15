إيطاليا تكشف عن جهود تبذلها لإقناع "حفتر" للاعتراف بحكومة السراج

كشف وزير الإيطالى، باولو جينتيلونى، عن جهود تبذلها روما للتوصل لاعتراف من طرف الفريق أول ركن خليفة حفتر والقوات التابعة له بحكومة الوفاق الوطنى الليبية، بقيادة فائز السراج.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية، خلال ندوة عن ليبيا استضافتها بالعاصمة روما، الثلاثاء،:" نعمل خارج دائرة الضوء ومنذ بضعة أسابيع للحصول على نتيجة ربما تكون أكثر دلالة، ألا وهى حث القوات الليبية الموالية للجنرال حفتر على الاعتراف بحكومة السراج".

وأشار "جينتيلونى" إلى أنه على قناعة بأنه "على المدى البعيد، وما لم يكن هناك قدر أكبر من التضمين مقارنة بالوضع الحالى"، زاعما رفض الفريق حفتر الاعتراف بالسلطة السياسية لحكومة الوفاق الوطنى فى ظل وجود صعوبات تواجه قوى عسكرية على الجانب الآخر تجد صعوبة فى تصور التعايش مع قوات الجيش الليبى تحت قيادة الفريق حفتر.

وحذر جينتيلونى من أن "بديل تحقيق الاستقرار فى ليبيا هو تقسيم ليبيا"، وقال "هذا أمر سىء بالنسبة لإيطاليا فى المقام الأول، فوحدة ليبيا أمر نضعه فى قلوبنا نحن الايطاليون، ونعلم أنه الوقت المناسب لمحاولة بذل جهود دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق مع قوات حفتر، مع اعترافها بالطبع بسلطة حكومة السراج".

فائز السراج: لن يتم استبعاد حفتر من الجيش إذا طبق الأوامر السياسية

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