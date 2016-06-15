نائبة عن مركز منيا القمح بالشرقية تدشن حملة لعلاج مرضى فيروس"c"

دشنت عبير تقبية عضو مجلس النواب عن مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، حملة لعلاج مرضى فيرس "c"، لأبناء الدائرة وصرف العلاج معهم بالتنسيق مع أستاذ الكبد المعروف والنائب جمال شيحة.

وقالت النائبة لـ"اليوم السابع"، إنها خصصت أتوبيسات لنقل المرضى من منيا القمح إلى المنصورة، لمستشفى الكبد هناك لصاحبها الدكتور "شيحة" لعمل الفحوصات والأشعة بالمجان بالمستشفى وتحت إشراف أمهر الأطباء بها، إضافة إلى صرف علاج الجرعات فوريا للمرضى دون الانتظار فى قوائم، سواء كانت جرعة 3 أو 6 شهور.

وأضافت تقيبة، أنه وصل عدد الحالات التى تم فحصها عبر الحملة 70 حالة، لافتا أنها مستمرة فى استقبال الحالات لسرعة مساعدتهم فى العلاج.

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