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نجل "الحاجة زينب":مانعرفش حاجة عن إعلان الحلق وشفناه بعد إذاعته بـ 3 إيام

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نجل "الحاجة زينب":مانعرفش حاجة عن إعلان الحلق وشفناه بعد إذاعته بـ 3 إيام نجل "الحاجة زينب":مانعرفش حاجة عن إعلان الحلق وشفناه بعد إذاعته بـ 3 إيام
قال الدسوقى على، نجل الحاجة زينب صاحبة إعلان الحلق، أنه حزين بسبب إطلاق شائعات على والدته بمواقع التواصل الإجتماعى بحصول الأسرة على مليون جنيه نظير الإعلان، وتحويل ما قامت به والدته العظيمة من تبرع لمصر رغم حاجتها ،إلى متربحة من الإعلان.

وأضاف "على" خلال لقائه مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج العاشرة مساء قائلا: "مانعرفش عن الإعلان حاجة وواحد بلغنا بعد إذاعته بـ 3 أيام، واللى حصل أن صحفية قابلت خالتى وصورت معاها ومعرفناش السبب ، وأعتقد أن الإعلان عشان خاطر والنية كانت سليمة ، فى تدفق التبرعات لصندوق تحيا مصر"

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