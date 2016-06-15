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نجل الحاجة زينب: " الرئيس السيسى لبس أمى الصندل بنفسه لما وقع من رجلها"

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نجل الحاجة زينب: " الرئيس السيسى لبس أمى الصندل بنفسه لما وقع من رجلها" نجل الحاجة زينب: " الرئيس السيسى لبس أمى الصندل بنفسه لما وقع من رجلها"
فجر الدسوقى على، نجل الحاجة زينب صاحبة التبرع بحلقها لصالح صندوق تحيا ، مفاجأة تؤكد على مدى تواضع الرئيس عبد الفتاح السيسى قائلا:" خلال لقاء الرئيس بوالدتى فى قصر الاتحادية بعد تبرعها بقرطها لصالح مصر، حرص الرئيس عى توصيل أمى للعربية ، وفى اثناء ذلك وقع صندلها من رجلها، فسارع بعض أفراد الحرس الجمهورى لكى يلتقطوا الصندل ، لكن الرئيس أشار لهم بالرجوع واصر على أن يلبسه لها بنفسه " مضيفا:" شوفتوا تواضع الرئيس وصل لحد فين ..رئيس جمهورية بيلبس واحدة من أفقر ناس فى الدولة الصندل بأيده ..إحنا صحيح من أفقر ناس فى الدولة ، لكن الحمد الله ربنا كرمنا وبنبات مرضيين، وربيت عيالى بعرق جبينى".

وفى سياق آخر نفى "الدسوقى" خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم"، ما تردد عبر مواقع التواصل عن صورة تجمع والده مع محمد حسنى مبارك، قائلاً: "كلام كذب..أبويا مات ومايعرفش حسنى مبارك".


>Class='NewsSubTitleText'>نجل "الحاجة زينب":مانعرفش حاجة عن إعلان الحلق وشفناه بعد إذاعته بـ 3 إيام

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مصر 365

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