مران الأهلي – تألق صالح وإشادة بالسولية.. وأنطوي يهدر أكثر من فرصة

شهد مران النادي الأهلي الذي أقيم يوم الثلاثاء تقسيمة قوية بين اللاعبين استعدادا لملاقاة زيسكو الزامبي في افتتاح مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا يوم السبت المقبل على زيسكو في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقام مارتن يول المدير الفني للأهلي بعمل تقسيمة بين اللاعبين وقام بإيقافها أكثر من مرة للتحدث مع اللاعبين حول أخطائهم وتصحيح تمركزهم.

وشهدت التقسيمة تألق صالح جمعة والعائد للمشاركة في المران الجماعي عقب الشفاء من الإصابة أحمد حجازي.

كما أشاد المدرب الهولندي بعمرو السولية لاعب خط وسط الفريق الأحمر الذي ظهر بشكل جيد خلال التقسيمة.

في الوقت ذاته أهدر جون أنطوي مهاجم الأهلي أكثر من فرصة لتسجيل هدفا خلال التقسيمة التي حضرها محمود طاهر رئيس الأهلي في نهايتها.