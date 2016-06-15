الغندور لـ في الجول: تصريحات عبد الحفيظ غريبة.. بالأرقام الزمالك أكثر تضررا من الأهلي

رد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة المصري على تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي الذي انتقد فيها إسناد مباريات الزمالك لحكام غير دوليين.

وكان عبد الحفيظ قد سأل الغندور في تصريحاته بعد الخسارة من المصري 3-2 حول إسناد مواجهات الزمالك لحكام درجة أولى ومباريات الأهلي لحكام دوليين. (التفاصيل)

وعبر FilGoal.com قال الغندور: "تصريحات سيد عبد الحفيظ غريبة وغير طبيعي.. فالأرقام توضح أن الزمالك المتضرر الأكبر".

وأوضح "الزمالك من 31 مباراة أدير له 21 مباراة بحكام دوليين وتسعة فقط حكام درجة أولى ومباراة واحدة حكم أجنبي".

وتابع "بينما الأهلي أدار له 23 مباراة حكاما دوليين وسبع مباريات فقط درجة أولى ومباراة واحدة أجنبي".

وفسّر "الفارق لصالح الأهلي مباراتين.. والزمالك خسر تسع نقاط في مباريات أدارها حكام درجة أولى مقابل ست نقاط خسرها الأهلي في مباريات أدارها حكام درجة أولى".

وأكمل "إذن المتضرر الأكبر بالأرقام هو الزمالك".

وحول احتساب ثماني دقائق في نهاية مباراة الأهلي والمصري أكد الغندور "الموضوع تقدير للحكم.. كثير من المصريين يرون أنها كثير وأنا منهم لكن لا يمكن أن اتخذ قرارا في هذا الأمر".

وأتم "الحكم هو الأكثر دراية بتوقف اللعب وما يحدث داخل الملعب".