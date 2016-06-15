الإنتاج يقفز خامسا في سباق الدوري بثلاثية.. وأسوان يواصل السقوط

ارتقى الإنتاج الحربي مركزين بعد فوزه على حرس الحدود بثلاثية نظيفة في مباراة الجولة 32 للدوري المصري يوم الأربعاء.

ورفع الإنتاج رصيده للنقطة 49 بفارق نقطة عن سموحة السادس ونقطتين عن الإسماعيلي السابع.

وسجل محمد ناجي جدو الهدف الأول في الدقيقة الثالثة بتصويبة أرضية بعد انفراد بحارس الحدود.

وبتصويبة رائعة سجل محمد مجدي الهدف الثاني في الدقيقة 15.

وأحرز محمود فتح الله الهدف الثالث في الدقيقة 75 ليسجل الهدف رقم 11 له هذا الموسم.

وفي إطار الجولة ذاتها، استعاد المقاولون الانتصارات على حساب أسوان الذي يواصل السقوط بهدفين نظيفين.

ولم يحقق أسوان الفوز في أخر 10 مباريات وتحديدا منذ فوزه على بتروجيت 2-1 يوم 15 مارس الماضي.

وسجل إسلام فؤاد الهدفين في الدقيقتين 83 و90 ليرفع رصيد المقاولون للنقطة 38 بالترتيب 13 ويستقر أسوان في المركز الـ15 برصيد 32 نقطة.

وفي آخر مباريات المرحلة تعادل غزل المحلة وإنبي سلبيا ليحصد كلا الفريقين نقطة.

وصعد إنبي للترتيب العاشر برصيد 41 نقطة بينما لم يتأثر غزل المحلة قاع الدوري الهابط للدرجة الثانية.