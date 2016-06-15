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برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 15 يونيو

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برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 15 يونيو برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 15 يونيو

برج الأسد على الصعيد المهنى..


>توترك اليوم لن يكون فى صالحك، فكل ما تفكر فيه غير صحيح، لا تدع الأفكار السيئة تسيطر عليك وتعكر عليك صفو ترقيتك فى العمل، كذلك تخلص من نظرتك التشاؤمية فى كثير من الأمور التى تتعلق بمستقبلك المهنى، حتى لا تخسر فرص لن تعوض.

برج الأسد على الصعيد العاطفى ..


>ربما تكون اليوم الفرصة التى انتظرتها منذ فترة كبيرة على وتقابل شريك الحياة الذى طالما انتظرته، كما أنه من الضرورى أن تتحكم فى مشاعرك وعواطفك ولا تقدم تنازلات مقابل أى شىء، فمبادئك ستظل هى الباقية.

على الصعيد الصحى..


>الضغط والسكر هما أمراض العصر عند كثير من الأشخاص، تحتاج إلى الابتعاد عن الانفعالات اولحالة النفسية السيئة حتى لا تزيد مشكلتك، ولا تنسى أن ااستشارة الطبيب ستكون ضرورية هذه الفترة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش حياة مضطربة بسبب وجود نظرات تشاؤمية كثيرة تسيطر عليه وتيحاول أن يتخلص من مخاوفه بشأن مستقبله المهنى، ولقاء الحبيب بالتأكيد سيفرق فى حالتك النفسية.

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مصر 365

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